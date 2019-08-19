Emekli polis, köy evini “müze”ye dönüştürdü
YOZGAT (AA) – Yozgat'ın Aydıncık ilçesi Ağıllı köyünde yaşayan emekli polis memuru Erdal Ertuğrul, sergilediği eski eşyalarla, babadan kalma evini adeta müzeye dönüştürdü.
Emniyet Teşkilatının çeşitli birimlerinde 23 yıl görev yaptıktan sonra 2012'de emekli olan polis memuru Erdal Ertuğrul, memleketi Aydıncık'ın Ağıllı köyüne döndü.
Köyde hobi olarak eski eşya toplamaya başlayan Ertuğrul, yaklaşık 7 yılda biriktirdiği bin parça eşyayı babadan kalma evinde sergiliyor.
Ertuğrul'un müzeyi andıran evinde, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma mavzer, yayık, gramofon, radyo, kasetçalar ve tarım aletlerinin de aralarında bulunduğu eşyalar yer alıyor.
– "Müze ev" ilgi görüyor
Erdal Ertuğrul, gazetecilere yaptığı açıklamada, emekliliğinin ardından çok sevdiği köyüne döndüğünü söyledi.
Köy yaşantısını ve buralarda kullanılan eşyaları gelecek nesillere aktarmak istediğini belirten Ertuğrul, "İlk başlarda birkaç eşya vardı. Böyle bir çalışma yaptığımı duyanlar da ellerindeki eşyaları getirdi, böylece sayı arttı. Buradaki eşyaların yüzde 80'inin tarihi asrı geçkin." dedi.
"Müze ev"in ilgi gördüğünü, çiftlerin düğün fotoğraflarını burada çektiğini anlatan Ertuğrul, şunları kaydetti:
"Burada evlenme teklifi, sünnet düğünü, doğum günü partisi yapanlar oldu. Kimseden ücret almıyoruz. Burası sürekli açık, ben olayım ya da olmayayım vatandaşlarımız geliyor. Burayı gücüm yettiğince yaşatmayı sürdüreceğim. 'Senden sonra ne olacak?' diye soranlar var. Şimdiki gençler böyle uğraşlara meraklı değil, bu yüzden çok endişeliyim. Bazıları eşyaları satın almak istiyor ama satmıyorum, satmayacağım da. Yaşadığım sürece burası böyle kalacak."
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Emekli polis, köy evini “müze”ye dönüştürdü
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