Emine Erdoğan'dan KTO standına ziyaret
KAYSERİ (AA) – Kayseri Ticaret Odası (KTO), 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde açtığı stantta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı ağırladı.
KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KTO, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından Türkiye'de coğrafi işaretler konusuna dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"ne katılarak, tescil alan coğrafi işaretli 11 ürün ile Kayseri'yi temsil ediyor.
ATO Congresium'da gerçekleştirilen ve çok sayıda davetlinin yer aldığı zirvenin açılış törenine, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da katıldı.
Zirve kapsamında, Emine Erdoğan, Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, ATO Başkanı Gürsel Baran ve diğer protokol üyeleri, Kayseri sucuğu, pastırması, mantısı, İncesu Karaevrek üzümü, Yahyalı el halısı, Bünyan el halısı, Bünyan gilaburusu, Tomarza kabak çekirdeği, Develi cıvıklısı, Yeşilhisar Soğanlı bebeği ve Yamula patlıcanının tanıtıldığı KTO standını ziyaret etti.
Erdoğan, bazı lezzetleri tadarak, Kayserililerin bu konuda ehil olduğunu vurguladı.
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