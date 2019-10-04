Emine Erdoğan'dan Külliye'nin can dostuna özel paylaşım
ANKARA (AA) – Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, inşaatından bu yana Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde yaşayan Paşa isimli köpeği de unutmadı.
Emine Erdoğan, Instagram hesabından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımlarında Külliye'nin can dostlarından Paşa isimli köpeğe de yer verdi.
Paşa'nın bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Emine Erdoğan, bu paylaşımına "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesini daha inşaat sürecinde kendine yuva seçen ve artık 5 yaşına gelen dostumuz Paşa'yı da bu anlamlı günde unutmadık." notunu düştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şu an yaklaşık 5-6 yaşlarında olan Paşa, yavruyken anne ve babasına araba çarpması sonucu tek başına kaldı.
Külliye'deki Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi inşaatına sığınan Paşa'ya şantiye personeli sahip çıktı. Kütüphane inşaatı esnasında kendisine bir kulübe yapılan Paşa'nın ismini de polisler verdi.
Külliye'nin bahçesinde kedi dostlarıyla keyifli vakit geçiren Paşa, çok sevdiği yuvasında personele de moral kaynağı oluyor.
-
Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter'ı kabul etti
-
Emine Erdoğan'dan Külliye'nin can dostuna özel paylaşım
-
Başkan Kılca mimarlık öğrencileriyle buluştu
-
AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı
-
“Bütün görüşmeleri, çalışmaları anbean takip ediyor”
-
Sivasspor'dan “sevimli dostlara” yuva desteği
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.