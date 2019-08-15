Emniyet Genel Müdürü Aktaş trafik denetimine katıldı

KIRIKKALE (AA) – Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik denetimine katıldı.

Aktaş, Kırıkkale-Ankara kara yolu Kırıkkale Üniversitesi Kavşağı'ndaki trafik kontrol noktasını ziyaret ederek, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'dan bilgi aldı.

Uygulama sırasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Aktaş, çocuklara da kırmızı düdük, şapka, tişört ve çikolata verdi. Aktaş, bu sırada kontrol için durdurulan bir otomobilin sürücünün emniyet kemerini arkadan taktığını görünce bu kişiyi uyardı.

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü olarak bayram tatilinde trafik kazalarını en aza indirmek için büyük bir seferberlik ilan ettiklerini söyledi.

Türkiye genelinde bütün yollarda görev yapmak üzere toplam 64 bin ekiple trafik önlemleri aldıklarını dile getiren Aktaş, "Ekiplerde yaklaşık 100 bin personelimiz görev aldı. Hava araçlarıyla da tedbirleri genişlettik. Aldığımız tedbirler neticesinde geçmiş yıllarla, bayramlarla ve son 10 yıl içerisindeki 4-5 günlük bayram tatilleriyle kıyaslandığında yaklaşık yüzde 40 oranında ölümlü trafik kazalarında ve ölü sayısında azalma sağlandı. Tedbirlerimiz devam edecek ve kaza oranlarını daha da aşağıya indireceğiz." diye konuştu.

Aktaş, Kırıkkale Trafik Eğitim Parkı'nın çok güzel bir proje olduğuna dikkati çekerek, İl Emniyet Müdürü Çorumlu ve ekibine teşekkür etti.

Trafik Eğitim Parkı'nın çok örnek bir çalışma olduğunu belirten Aktaş, "Burada çocuklarımız hem temel trafik eğitimi hem de ilk yardım eğitimi alıyorlar. Yine AFAD ve itfaiye görevlileri tarafından bilgilendiriliyorlar. Aynı zamanda çocuklar için günlük eğlence alanı olarak da kullanılıyor. Gerçekten çok iyi düşünülmüş, iyi proje edilmiş çok güzel bir çalışma. İnşallah bu ve benzeri projelerimizi diğer illerimizde de yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.