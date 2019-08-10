Emniyet Genel Müdürü Aktaş trafik denetimine katıldı

KIRIKKALE (AA) – Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik denetimine katıldı.

Aktaş, Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki trafik kontrol noktasını ziyaret ederek, Vali Yunus Sezer ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'dan bilgi aldı.

Uygulama sırasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Aktaş, çocuklara da kırmızı düdük, trafik karnesi, şapka, tişört ve çikolata verdi.

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü olarak bu bayramda da bütün güçlerini, personel ve imkanlarını, insanların daha güvenli ortamda yolculuk yapabilmesi için seferber ettiklerini söyledi.

Kurban Bayramı tatilinin bir gün öncesi ve sonrasıyla birlikte bir hafta boyunca, günlük ortalama 7 bin 700 ekip ve 13 bin personelle yollarda olduklarını belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Bunun yanında, aldığımız güvenlik tedbirlerini yerinde incelemek ve tespit ettiğimiz aksaklıklara yerinde müdahale etmek amacıyla, İçişleri Bakanımız başta olmak üzere bakan yardımcılarımız, ben, Emniyet Genel Müdürlüğünün üst yöneticileri ve 40'a yakın da polis başmüfettişimizle sahadayız. Şimdi de Kırıkkale'nin giriş noktasında arkadaşlarımızın yaptığı uygulamayı yerinde görmek için buradayız. Bu kavşak 43 ile ulaşım sağlayan ana güzergah üzerindeki bir nokta. Dolayısıyla hassasiyeti yüksek bir nokta. Ankara'dan geldim ve güzergahta ciddi bir yoğunluk var. Bugün burada günlük araç sayısının 100 bine çıkacağı tahmin ediliyor. Allah'a şükür önemli bir kazamız yok. İnşallah olmaz diye ümit ediyoruz."

Aktaş, sürücüleri de uyararak, "Lütfen kurallara uyalım, çok fazla hız yapmayalım, yorulduğumuzda dinlenelim, emniyet kemerlerini takalım. Cep telefonuyla konuşmayalım. Bu bilimsel çalışmalarla tespit edilmiş, cep telefonuyla konuşulması durumunda kaza riski 4 kat artıyor. Çok ciddi bir oran." ifadelerini kullandı.