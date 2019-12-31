Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan polis merkezine yeni yıl ziyareti
ANKARA (AA) – Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara'nın Altındağ Solmaz Kılıçtepe Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek, polis memurlarının yeni yılını kutladı.
Aktaş'ı, ziyareti sırasında Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer yetkililer karşıladı.
Nöbetçi polis memurundan tekmil alan Aktaş, daha sonra polis merkezinde görevli personelin yeni yılını kutladı.
İl Emniyet Müdürü Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kayran'dan polis merkezinin çalışmalarına ilişkin bilgi alan Aktaş, daha sonra personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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