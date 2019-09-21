Enduro motosiklet sporcusu Coleman, Konya'da gösteri yaptı
KONYA (AA) – Enduro motosiklet sporcusu Avusturyalı Tim Coleman, Konya'da gösteri yaptı.
Coleman, Konya Enduro Kulübü'nün davetlisi olarak geldiği Konya'da Mevlana Kültür Merkezi önünde gösteri düzenledi.
Mevlana ve Kılıçarslan meydanlarında da gösteri yapan Coleman, daha sonra tarihi Sille Mahallesi'nde bulunan enduro parkurunda sürüş yaptı.
Coleman gösterilerini izlemeye gelenlerle de fotoğraf çektirdi.
Öte yandan Coleman, 18-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Konya Enduro Fest 2019'un tanıtımını yaptı.
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