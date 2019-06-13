Endüstriyel atık suları arıtan projenin patenti alındı
SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında, metal işleme sonucu ortaya çıkan endüstriyel atık suyun arıtılmasında kullanılan yönteme ilişkin projenin patenti alındı.
CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Sarıoğlu Cebeci'nin hazırladığı "Metal İşleme Sıvılarının Arıtılması ile Suyun Geri Kazanımının Araştırılması" isimli TÜBİTAK projesine, 5 yıllık çalışma sonucunda patent verildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Cebeci, Eksantrik Sanayi ve Ticaret AŞ (ESTAŞ) ile yürüttükleri TÜBİTAK Projesi'nde danışman olarak çalıştığını, elde edilen sonuçlar üzerinde, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Bu çalışmalar neticesinde uluslararası yayınlar çıkardıklarını aktaran Cebeci, şunları kaydetti:
"ESTAŞ’ın hedefi otomotiv sektörüne parça üretmektir. Çevre mühendisliği olarak bizim amacımız ise metal işleme sıvılarının kanalizasyona verilmeden su kirliliği standartlarına göre indirgenip arıtılması ve zararsız hale getirilmesidir. Metal işleme sıvılarının en önemli özelliği sadece partikül veya organik ve inorganik açısından zengin olması değil aynı zamanda kontaminasyon yaratan kirleticilerin kimyasal ve toksik bileşenler içermesidir. Yani bu tür endüstriyel atık suların arıtılması ve biyolojik olarak parçalanması oldukça zordur. Dünyada yapılmış bazı çalışmalar var fakat ülkemizde bu çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Bu çalışmamızda atık suyu arıtmayı başardık. Metal işleme sonucu ortaya çıkan koyu gri renkteki suyu içilebilecek özellikte olmasa dahi kullanılabilecek su kıvamına getirdik. Bunları deneysel sonuçlarla ispatladık. Patente gitmemizdeki hedef, bu arıtım metodunu buna benzer kirlilik parametreleri içeren endüstrilerde kullanabilmeyi sağlamaktı."
Üniversite-sanayi iş birliğinin önemine de değinen Cebeci, su çalışmanın üniversite-sanayi ortak çalışması açısından da iyi bir örnek olduğunu vurguladı.
Metal işleme sıvılarının arıtılmadan kanalizasyona verilmesi sonucu oluşan çevresel zararları ve bu suların oluşturduğu genel problemlerin azaltılmasının hedeflendiğini ifade eden Cebeci, "Deşarj limitlerinin sağlanması dışında suyun geri kazanılıp proseste kullanımı ve bu tür endüstriyel atık suların arıtımında Türkiye’de kullanılmamış olan membran teknolojileri kullanılarak endüstriyel atık su yönetiminin uygulanması ve bu teknolojinin bölgede ve ülkemizde kullanılmasını sağlamak projenin amacıdır." değerlendirmesinde bulundu.
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