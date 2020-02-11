Endüstriyel yerli yoğurt mayasıyla ithalat azaltılacak
KONYA (AA) – TANER AYDIN – Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile Torku iş birliğiyle üretilen endüstriyel yerli yoğurt mayasıyla bu alanda dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi akademisyenleri ve Torku gıda mühendislerince Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilerden toplanan yoğurt kültürlerinden, Türk insanının damak zevkine uygun, endüstriyel üretimi destekleyecek yeterlilikte ilk yerli maya üretildi.
2018'den bu yana laboratuvar ortamında deneme üretimi yapılan "yerli mayadan yoğurt" lezzet ve raf ömrü gibi kriterler açısından gerekli testleri başarıyla geçtikten sonra ocak ayı başında raflardaki yerini aldı.
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerin organize olma gücüyle nereye varılabileceğini gören bir yapıdan geldiklerini belirtti.
İthalatı azaltacak, ihracata yönelik çalışmalarda çözüme odaklandıklarını söyleyen Çakır, bu çerçevede Torku ile iş birliğine giderek ürettikleri endüstriyel yerli yoğurt mayasıyla başarıya ulaştıklarını ifade etti. Çakır, ürünle bu alandaki dış bağımlılığın azalacağını dile getirdi.
Çakır, şunları kaydetti:
"Biz bu yoğurt kültürlerinin ekonomiye kazandırılmasıyla, mayanın yurt dışından ithalatına giden yıllık 30 milyon dolar civarında paranın yurt içinde üretilenle önüne geçilebileceğini göstermiş olduk. Bunu laboratuvar ortamında ya da Ar-Ge'den sofraya kısmını tamamlayarak endüstriyelleşme konusunda bir rol aldık."
Çakır, bu çalışma kapsamında şimdi de yüksek kaliteli peynir üretimine yöneldiklerini belirterek, yakın zamanda dünyanın en kaliteli peynir çeşitlerini sağlıklı ve yerel kültür kaynaklı olarak çok daha rekabetçi fiyatlarla tüketiciye sunacaklarını da sözlerine ekledi.
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