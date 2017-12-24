Engelleri örgüyle aşıyorlar

Gümüşhane Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi’nde öğrenim gören özel öğrenciler, kendilerine ve aile bireylerine atkı ve bere örüyor. İl merkezindeki okulda bulunan 35 öğrenciden 13’ü el sanatları öğretmeni Hülya Karaoğlu liderliğinde bu yıl atkı ve bere örmeyi öğrendi. Yaklaşık 2 ay süren eğitimlerin ardından öğrenciler okul tarafından alınan masaüstü örgü tezgahlarında sevdikleri renkten iplerle atkı ve bere örüyorlar.