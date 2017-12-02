Engelli Berkay’ın tek hedefi milli takım
Doğuştan sol bacağı diz kapağının altından olmayan 12 yaşındaki 8’inci sınıf öğrenci Berkay Polat, Ampute Milli Takım oyuncusu Feyyaz Gözüaçık’ın tavsiyesi üzerine ampute futbola başladı. Ampute Süper Ligi’nde yer alan Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü’nde antrenmanlara çıkan Polat, kendinden yaşça büyük ağabeylerinin arasında antrenmanlarına devam ediyor.
Yalçın Delikan Ortaokulunda eğitim hayatına devam eden Berkay Polat, hem derslerini hem de antrenmanlarını aksatmayarak, sınıf arkadaşları ile beraber sosyal aktivitelere katılıyor.
Hedefinin milli takımda ter dökmek olduğunu söyleyen 12 yaşındaki Berkat Polat, “Feyyaz Gözüaçık hocam beni futbola alıştırdı ve antrenmanlara getirdi. Futbolcu çok seviyorum. Antrenmanlara ağabeyim getiriyor. Antrenmanlar, ısınma hareketleri ve topla alıştırma yapıyorum. Takımında yetişeceğim ve büyüyünce milli takımda oynamak istiyorum. Normal hayatımda futbolu protezimle oynuyorum. Antrenmanlar zorlanmıyorum. Ben de takımdaki büyük ağabeylerim gibi kendimi görüyorum” şeklinde konuştu.
Berkay’ın takım antrenörü Kerim Sağır da, “Berkay ile sohbet ettiğimizde sürekli ‘Ben Feyyaz ağabeyim gibi olacağım’ diyor. Berkay çok hızlı ve gösterdiğimiz şeyi anında kavrıyor. Çok yetenekli bir çocuğumuz” dedi.
Ali Göç
-
Engelli Berkay’ın tek hedefi milli takım
-
24 aylık Olcayto beşiğindeki yatağına takla atarak yatıyor
-
69 bin hayvan yüklü gemi Çanakkale Boğazı’nda demirledi
-
Muğla’da İHA’ya 3 ödül
-
Ekonomi Bakanı Zeybekci nikah şahidi oldu
-
Jandarmadan terörün finans kaynağına darbe
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.