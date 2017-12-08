Engelli çalışanlarına kredi çektirdiler ardından işten çıkardılar

Bağcılar’da babasıyla birlikte yaşayan Mehmet Ali Görmez, bir şirkete iş başvurusu yapıp çalışmaya başladı. Bir süre sonra Görmez iddiaya göre, evde oturduğu sırada beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedaviler sonucunda iyileşen Görmez’in beyninde bir hasar oluştu. Kanama sonunda Görmez’e zihinsel engelli raporu ve iş göremez raporu verildi. Mehmet Ali Görmez iyileştikten sonra rahatsızlanmadan önce çalıştığı iş yerinde tekrar çalışmaya başladı.

Maddi sıkıntımız var dediler kredi çektirdiler

Bir süre sonra iddiaya göre, maddi anlamda sıkıntı çektiğini söyleyen patronları zihinsel engelli Görmez’e 2 ayrı bankadan 50 bine yakın kredi çektirdi. İş yeri sahipleri 48 senedin sadece 5’ini ödedi. Daha sonrada iflas ettiklerini söyleyerek Görmez’i işten çıkardı. Zihinsel engelli olan ve iş göremez raporu olan Mehmet Ali Görmez, başka bir firmada işe girerek üzerine çekilen kredilerin borçlarını ödemeye çalışıyor. Görmez dolandırıcıların yakalanması ve borçları için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

Kandırılarak üzerine kredi çekilen Mehmet Ali Görmez “Özel bir firmada çalışıyordum. Yılbaşına bir hafta kala beyin kanaması geçirdim. Sonra onların yanında tekrar işe başladım. Ekonomik kriz olduğunu söyleyip zorla bana bankadan kredi çektirdiler. Otalama 50 bin lira kredi çektim ve 10 ayda benim maaşımı vermediler. 48 senet yapıldı. Bunun ancak 5’ini ödediler” şeklinde konuştu.

“Asgari ücretle aldığım maaş ile kredi kartlarının borçlarını ödüyorum”

“Sana borcumuz yok diyorlar” diyen Görmez, ”Beni görseler de görmezden geliyorlar. Ortağına telefon ediyorum, telefonuma bakmıyor ilgilenmiyor. Patronlarım beni resmen dolandırdı. Beyin kanaması geçirdiğime dair belgelerim de mevcut. Asgari ücretle aldığım maaş ile kredi kartlarının borçlarını ödüyorum. Faiziyle beraber her ay 2 bin 500 ödüyorum” diye konuştu.

“Bu adamların benim çocuğumu dolandırdığını tahmin ettim”

Çocuğunun dolandırıldığını tahmin ettiğini aktaran baba Hasan Görmez, ”Bir gün çocuğumla beraber gittim iş yerine. Patronu çağırttım. Muhasebecisiyle gelip oturdular. Hatta muhasebecisi benim oğlanı kovdu. Ben sizi savcılığa veriyorum. Emniyet müdürlüğüne şikayet edeceğim dedim. Bu çocuğun parasını verin dedim. Patron bana ayın 5’ne kadar paranız ödenecek diye söyleyip bana söz verdi. Altı yedi ay oldu. Bu adamlar iyi niyetli değil. Bu adamlar parayı vermediğinden değil iflas etmeleri numara” diye konuştu.

“İki bankadan 50, 60 bine yakın para çektirmişler”

Tuttuğu avukatında kendisini kovduğunu iddia eden Baba Hasan Görmez, “Bu adamın işi gücü hem vatandaşı dolandırmak hem de devleti dolandırmak. Bunlar düpedüz sahtekar. Bunlar bize yaptı başkasına yapmasın. İki bankadan 50, 60 bine yakın para çektirmişler. Avukat beni yazıhanesinin önünden kovdu evime ağlayarak döndüm. Oğlum beyin kaması geçirdi. Küçükten de menenjit geçirdi. Patronları bunu fırsat bildi” dedi.

Emrah Kuş – Zöhre Alagöz

