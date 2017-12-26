Engelli kardeşlerin yürüme mutluluğu

Meram Belediyesi tarafından Dünya Engelliler Günü’nde tekerlekli sandalye hediye edilen yürüme engelli 14 yaşındaki Sema Nur Akyol ve 17 yaşındaki ablası Havva Nur Akyol’u Meram Belediye Başkanı Fatma Toru evlerinde ziyaret ederek, tedavileri ile ilgilenileceği sözünü vermişti. Büyükşehir Yasası ile köy statüsünden mahalleye dönüşen Botsa’da ikamet eden ve oldukça zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren abla-kardeş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Merkezi’nde tedavi görmeye başlamışlardı. Sema Nur ve Havva Nur tedaviye olumlu yanıt vererek ayağa kalktı. Tedavi süreçleri devam ederken, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da kardeşleri hastanede ziyaret ederek sevinçlerine ortak oldu.

“Onlar artık bizim evlatlarımız”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Sema Nur ve Havva Nur ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vasıtasıyla tanıştıklarını belirtirken, “O gün Sema Nur’un talebi üzerine akülü araç hediye etmek için Botsa Mahallemize ziyarete gittik. Sema Nur kızımız ablasının da aynı rahatsızlığının olduğunu iletmesi üzerine Havva Nur kızımızla da tanışmış olduk. Kızlarımız çok zeki ve okuma istekleri oldukça fazla. Eklemlerinde genetik bir rahatsızlık olan hareket kısıtlılığı var. Hastalıkların tedavisi noktasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dekanımız Celalettin Vatansev beyefendi ile irtibata geçtik. Sağ olsun kendileri yardımcı oldular ve ekiplerimiz vasıtasıyla kızlarımızı mahallelerinden alarak hastanemize getirdik. Yaklaşık 10 gündür tedavileri devam ediyor. Hamdolsun iki kızımız da tedavilerin sonuç vermesi ile birlikte yürümeye başladılar. İnşallah tedavi süreci devam edecek. Bu noktada kızlarımıza destek olan ekibimize, Dekanımız Celalettin Vatansev beyefendiye, doktorlarımıza ve hastane personeline teşekkür ediyorum. Onlar bizim evlatlarımız. Meram Belediyesi olarak tedavi boyunca ve tedaviden sonra eğitim hayatlarında destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Önemli kazanımlarımız oldu”

Sema Nur ve Havva Nur’un tedavisini gerçekleştiren Doç. Dr. Sami Küçükşen ise kısa sürede önemli gelişmelerin kaydedildiğini ifade ederek, “Kardeş olan hastalarımızda genetik bir rahatsızlık var. Bu hastalığın eklemleri tutması neticesinde yürümekte ve ellerini kullanmakta güçlükler çekiyorlardı. 10 gündür tedaviye devam ediyoruz ve rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Eklemlerindeki hareket açıklarında kazanımlarımız oldu. Daha rahat ve ağrısız yürümeye başladılar. Tedavi sürecimiz devam edecek” diye konuştu.

Abla kardeşin okuma azmi engel tanımıyor

Abla ve kardeş tedavi sürecinde ellerinden tutan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve ekibine teşekkür etti. Abla Havva Nur Akyol tedavinin ardından eğitimine devam ederek Kuran-ı Kerim öğreticisi, Sema Nur Akyol ise Matematik öğretmeni olmak istediklerini söyledi.

Mutluluğu gözlerinden okunan anne Ayşe Akyol da, çocuklarının tedavilerine aracı olan herkese teşekkür etti.