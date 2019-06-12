Engelli öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı
SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) eğitim gören 8 engelli öğrenci için özel mezuniyet töreni düzenlendi.
Bünyesindeki engelli öğrenci ve personelin yaşadığı sıkıntıları gidermek için birçok proje ve çalışma yapan CÜ Engelliler Birimi (CENGEL) öncülüğünde üniversite yerleşkesinde düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, güzel bir etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Mezun 8 öğrenciyi aileleri ile ağırladıklarını aktaran Yıldız, "8 öğrencimizden ön lisans, lisans ve yüksek lisans bitiren arkadaşlarımız var. Biz onların önündeki engelleri açmak için uğraşıyoruz. Her zaman onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.
Diploma alan Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans mezunu Hanife Yılmaz da çok mutlu olduğunu belirtti.
Mezuniyet töreninin sürpriz olduğunu dile getiren Yılmaz, "Böyle bir şey olacağını bilmiyorduk. Biz de katıldık. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Ekonometri Bölümü Yüksek Lisans mezunu Çiğdem Alim özel mezuniyet törenini hazırlayanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"Hiçbir başarının tek kişilik olduğunu düşünmüyorum. Aileme ve arkamda duran herkese çok teşekkür ediyorum. Engelli arkadaşlarım, gördükleri engeller karşısında yılmasınlar. Çünkü biz engelleri hep kafamızda oluşturuyoruz. Onları kafamızda bitirdiğimiz zaman daha mutlu ve başarılı olacağımıza inanıyorum."
Konuşmaların ardından öğrencilere diplomaları ve hediyeleri verildi.
-
Anaokulunda 3D görsel eğitim salonu açıldı
-
Yağ aldırma ameliyatının ardından öldüğü iddiası
-
İnşaat işçileri sahte parayla yakalandı
-
Anaokulu öğrencilerden atık malzemelerle defile
-
“Akreditasyon ticaretimizin lokomotif aracıdır”
-
Başkentte cinsel içerikli ürün operasyonu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]