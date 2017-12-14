Engelliler Derneği Başkan Söğüt’ten Başkan Deniz’e ziyaret

Malazgirt 1071 Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Rahmi Söğüt ve dernek üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz’i parti binasında ziyaret etti. Ziyarette konuşan AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileriyle işbirliği içerisinde ortak hareket etmelerinin öneminden bahsederek, nazik ziyaretlerinden dolayı Malazgirt 1071 Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Rahmi Söğüt ve dernek üyelerine teşekkür etti.

1071 Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Rahmi Söğüt ise, dernek olarak yaptıkları çalışmalardan ve Malazgirt’teki engelli vatandaşlara yönelik yürüttükleri projelerden bahsetti. Söğüt, “1071 Engelsiz Yaşam Derneği aktif olarak sürekli engelli vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak için hizmet veriyor. Engellilerin temel ihtiyaçlarından medikal araç ve gereç ihtiyaçlarına kadar her türlü sorunlarında yanlarında olmak için bu derneği açtık. Hayırsever vatandaşların da yardımlarını bekliyoruz. Malazgirt ilçesinde çok engelli vatandaşımız var. Birçoğunun maddi gücü çok zayıf. Bu derneğimizi yeni açtık. Çok eksiklerimiz var. Derneğimizin en büyük amacı, Malazgirt ilçesinde yaşayan engelli vatandaşlarımıza bir nebzede olsa yardımcı olmaktır” diye konuştu.

Veysel Eşin