Engelliler NEÜ’de moral buldu

Erol Güngör Konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe katılım yoğun oldu. Programda, çeşitli yörelerin halk oyunları icra edildi. Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı hocaları ve öğrencilerinin verdiği konser ise salondakilerden tam not aldı. Engelsiz Yaşam Topluluğu Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Yahya Çıkılı, NEÜ’de öğrenim gören engelli öğrenciler ve üniversite dışından engelli bireylerin hem kaynaşmasını sağlamak hem de moral bulmaları için böyle bir etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

NEÜ Engelli Öğrenci Birim Sorumlusu İsmet Çavdar ise, hiçbir engelin kendilerini yıldıramayacağını, hiçbir gücün engellileri durduramayacağını ifade etti. Engellilerin ve ailelerin güçlü olmak zorunda olduğuna dikkat çeken Çavdar, gönüllülerin kendilerine verdikleri desteğin devam ettiği sürece başarılarının devamının geleceğini söyledi.