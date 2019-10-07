“Engelsiz Filmler Festivali” 11 Ekim'de başlayacak
ESKİŞEHİR (AA) – "Engelsiz Filmler Festivali" 11-13 Ekim tarihlerinde üçüncü kez Eskişehir’de sinemaseverlerle buluşacak.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen "Engelsiz Filmler Festivali"nde tüm filmler, göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar içinse işaret dili ve ayrıntılı alt yazı ile gösterilecek.
Engelsiz Filmler Festivali’nin bu yılki programı, "Engelsiz Yarışma", "Dünyadan", "Çocuklar İçin", "Uzun Lafın Kısası", "Otizm Dostu" gösterim bölümlerinin yanı sıra "Ayrıksı Otu", "Rehber Köpekler", "Bizsiz Asla" ve "Kim Demiş?" başlıklarından oluşuyor.
Festivalde tüm gösterimler ve sanal gerçeklik deneyimi ücretsiz olarak seyircisiyle buluşacak.
Beş ulusal uzun film engelsiz yarışmada son dönemlerde ulusal ve uluslararası birçok festivalde ses getiren yapımların yer aldığı engelsiz yarışmada, Mahmut Fazıl Coşkun’un "Anons", Banu Sıvacı’nın "Güvercin", Ali Vatansever’in "Saf", Guillaume Giovanetti ve Çağla Zencirci’nin "Sibel" ve Emre Yeksan’ın "Yuva" filmleri yer alıyor.
– Sanal gerçeklik deneyimi
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu iş birliği ile hazırlanan sanal gerçeklik programı, farklı dünyaların kapılarını açarak, engelli kişilerin hayatlarına daha yakından temas etmeye
imkan sağlayacak.
Festivalde iki proje, sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla Yunus Emre Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda deneyimlenecek. Ayrıca 9-12 yaş arasındaki işitme engelli sinemaseverleri animasyon ile buluşturacak canlandırma atölyesinde çocuklar oluşturdukları karakterler ve öykülerle film denemeleri yapacak.
-
CÜ Turizm Fakültesi'nden Sevgi Evleri'ne materyal desteği
-
Akşehir'de halk ekmek fabrikası satış büfeleri hizmette
-
Evden uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü
-
“Engelsiz Filmler Festivali” 11 Ekim'de başlayacak
-
Eskişehir Şehir Hastanesine “Bebek Dostu” unvanı
-
TYSD Başkanı Eldem son yolculuğuna uğurlandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.