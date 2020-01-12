Erciyes için 4 ülkeden 13 charter seferi yapıldı
KAYSERİ (AA) – Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kente dört ülkeden 20 günde 13 charter seferi yapıldığını söyledi.
Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret eden Büyükkılıç, görüştüğü misafirlere Kayseri'yi tercih sebepleri, hangi yolla Erciyes'i öğrendikleri ve Kayseri mutfağını nasıl bulduklarıyla ilgili sorular yöneltti.
Büyükkılıç ile tanışmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren misafirler de Erciyes'in mekanik tesisleri ve pistlerini çok beğendiklerini, Kayseri'ye ve mutfağına hayran kaldıklarını belirtti.
Ziyarette açıklamada bulunan Büyükkılıç, 20 Aralık'ta başlayan charter seferleri kapsamında Rusya, Ukrayna, Polonya ve Belarus'tan 13 uçağın Kayseri'ye geldiğini ve kış sezonu boyunca charter seferlerinin devam edeceğini bildirdi.
Büyükkılıç, çok sayıda yabancı turistin de İstanbul aktarmalı Erciyes'e geldiğini kaydetti.
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