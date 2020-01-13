Erciyes Üniversitesi Rektörü Çalış, gazetecilerle bir araya geldi
KAYSERİ (AA) – Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan medya mensuplarıyla bir araya geldi.
Çalış, üniversitedeki bir restoranda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, gazetecilik mesleği ve basının önemli olduğunu söyledi.
Bir ülkenin gelişmesi ve demokraside ilerlemesi için basının güçlü olması gerektiğini ifade eden Çalış, "Sizlerin gazeteci olarak ne kadar önemli ve ulvi bir görev üstlendiğinizi ifade etmek istiyorum. Şahsi veya kurumsal olarak eleştirilere açığız. Bu eleştirilerin bizlerin gelişmesine, statümüzün yükselmesine katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.
Göreve başlayalı 15 ay olduğunu belirten Çalış, üniversitenin 2020 yılı çalışmaları hakkında bilgiler vererek şunları kaydetti:
"Üniversite olarak önemli acil tedbirler aldık. Kısa, orta ve uzun vadede tedbirler aldık. Kısa vade tedbirlerimiz çok işe yaradı. Birkaç gün önce YÖK Başkanımızla birlikteydik. Çok iyi gittiğimizi ve geçen seneye göre çok daha iyi olduğumuzu söyledi. Üniversite olarak çıtamızı hep yükselteceğiz. Bir sonraki çıtamız öncekinden daha üstte olacak. O yüzden 3 ay önce yıllık maliyet raporumuzu sunduk. Biz bunu sunmak zorunda değildik ama bir önceki yıl ne faaliyet yapmışız, bir sonraki yıl buna ne ekleyebiliriz bunu görmek istedik. Bunlar bizim için çok önemli. 2020 yılı sonunda da o yıl neler yaptığımızı açıklayacağımız bir toplantı gerçekleştireceğiz. 2020 yılında araştırma üniversitemizi daha iyi seviyeye getirmeye çalışırken, öğrencilerimize de sosyal, kültürel ve eğitim gibi her türlü yardımcı olacağız."
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da Erciyes Üniversitesinin Kayseri için önemli bir değer olduğunu vurguladı.
ERÜ'de 10'un üzerinde araştırma merkezi olduğunu hatırlatan Altınkaya, üniversitenin ajans ve gazeteler için büyük bir haber kaynağı olduğunun altını çizerek, bu araştırma merkezlerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Rektör Çalış, konuşmasının ardından günün anısına Altınkaya'ya plaket verdi.
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Erciyes Üniversitesi Rektörü Çalış, gazetecilerle bir araya geldi
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