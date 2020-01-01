Erciyes'e yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akını
KAYSERİ (AA) – Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes'te yeni yılın ilk gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.
Erciyes Kayak Merkezi'nde binlerce misafir 2020'nin ilk gününde kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Türkiye'nin farklı illerinden Erciyes'e gelen ziyaretçiler, kayak, kızak ve snowboard yaptı.
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, yerli ve yabancı misafirlerin yılbaşını Erciyes'te dolu dolu geçirdiğini söyledi.
Erciyes'in kayak yapanlar için önemli bir merkez haline geldiğini belirten Cıngı, şunları kaydetti:
"Şu anda bütün pistlerimiz açık. Erciyes Türkiye'de en önce açılan kayak merkeziydi. Zaten şimdiye kadar aralık ayı boyunca çok yoğun bir misafir trafiğiyle karşılaştık. Şu anda extrem pistlerimiz dahil bütün pistlerimizde kayakseverlere hizmet veriyoruz. En uzun kayak pistlerine sahip olması ve ulaşım avantajları gibi çok sayıda unsur Erciyes'i vazgeçilmez bir bölge haline getirdi. İnşallah 2020'de de kış sezonu boyunca çok yoğun bir kayak faaliyeti olacağını görüyoruz. Pistlerimizde aşağı yukarı 5 bin civarında kayak yapan misafirimiz var. Genelde Erciyes'e gelenlerin yüzde 10'u kayak yapıyor. Bugün 40 bin civarında insan Erciyes'i ziyaret etti dersek doğru söylemiş oluruz."
– "En iyisi Erciyes"
Kayak yapmak için Ankara'dan gelen Yasin Üstünol da merkezi çok beğendiklerini ifade etti.
Yeni yılın ilk gününde Erciyes'te olmayı tercih ettiklerini belirten Üstünol, "Erciyes'e yakın birkaç kayak merkezi var ama bence en iyisi Erciyes. Burası çok güzel. Zaten Erciyes her zaman tercih ettiğimiz bir tesis. Yeni yılın ilk gününde de epey kalabalık. Kar seviyesi güzel ve insanlar da oldukça memnun. Herkese tavsiye ederim." dedi.
Tuba Dırama da ilk defa geldiği Erciyes'in beklentilerinin üzerinde olduğunu dile getirerek, "Erciyes'i çok beğendim, çok güzel. Herkes eğleniyor." diye konuştu.
-
Başkentteki yangında hayatını kaybeden Seyfi Güngör'ün cenazesi defnedildi
-
Vali Ayhan, Yıldız Dağı Kayak Merkez'ini ziyaret etti
-
Erciyes'e yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akını
-
Trafik kazasında kol kola ölen iki kadın son yolculuklarına uğurlandı
-
Kırşehir'de huzurevi sakinleri çocuklara sınıflarında hikaye kitabı okudu
-
Yaşından fazla geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.