Erciyes’te kayak sezonu açıldı

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te, geçtiğimiz günlerde yağan karın ardından suni karlama makinelerinin desteğiyle kayak sezonu açıldı. Sezonun açılmasını duyan bazı vatandaşlar Erciyes’e geldi. Karın tadını çıkaran vatandaşlar, Erciyes AŞ yönetimine teşekkür etti.

Kayak eğitmeni Veysel Değirmenci, sezonun açılması ile beraber çok mutlu olduklarını söyledi. Kar kalınlığının kaymak için yeteri seviyede olduğunu söyleyen Değirmenci, vatandaşları Erciyes’ davet etti.