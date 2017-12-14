Erdoğandan artı 2 istihdam çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şimdi büyüme oranımız ikiye katladığına göre biz artı 2 istihdam sağlayacak olursak bu ülkemizin büyüme oranını daha da genişletecek ve yayacak, bu ülkeyi kıskananları da çıldırtacaktır ” dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Milli İstihdam Seferberliği Ödül Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdam seferberliği kapsamında yeni teşvikleri açıkladı. “KRİZ TELLALLIĞI YAPANLARA VERECEĞİMİZ EN GÜZEL CEVAP İŞTE BU TÜR GELİŞMELERDİR”Şubat ayında başlatılan istihdam seferberliği kapsamında 2017 yılında şuana kadar 1.