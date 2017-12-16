Erdoğan’dan FETÖ yandaşlarına ikaz!

AK Parti il kongresi için Yalova’ya gelen Erdoğan, seçim otobüsünden meydandaki halka seslendi. Erdoğan, eğitim, sağlık ve ulaşım alanında yaptıkları hizmetleri anlatarak, “Bize hizmet yarışında engel olmak isteyenler netice alamadılar. 4 temel taş üzerinde Türkiye’yi yükselteceğiz dedik. Eğitim, sağlık, adalet, emniyetti. Ulaşım bunun üzerine ilave oldu. Enerji bunun üzerine ilave oldu. Turizm de aldı başını gidiyor. Daha iyi günler de geliyor. 110 üniversitesi olan bir Türkiye var. Sürekli her yıl aldığımız öğretmenlere baktığımızda geçmişle mukayese edilmeyecek artış var. Bu adımları atarken hala yalan yanlış her şeyi söyleyenler var. Ama bizim bir şeye ihtiyacımız var. Siz Rabia’yı unutmayacağız. Bu çok önemli. Rabia’da ne var? Tek millet. Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’i, Abaza’sı, Arnavut’u ile tek millet. 80 milyon. Tek Bayrak. Eğer bir toprak uğrunda ölen yoksa vatan olamaz. Bu topraklar uğrunda ölenler olduğu için biz 780 bin metrekareyi vatan yaptık. Bazı soysuzlar çıkmış parsellemek istiyorlar. Ne oldu? Bir hafta içinde yüzlerce terörist öldürüldü. Bu ülkeyi bölmek isteyenlere, askerimiz polisimiz, güvenlik güçlerimiz, jandarmamız Tendürek’te, Gabar’da, CUdi’de, Kandil’de Bester Dereler’de F16 olup, onları açtıkları çukurlara gömdüler. Zira bu milletin huzurunu kaçıramayacaklar. İşte ibre artık onların aleyhine döndü. Şimdi onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Kaçacaklar ve kovalamaya devam edeceğiz. Bu milletin huzuruna kimse müdahale edemez” dedi.

“Hâlâ bu yoldan dönmeyecek misiniz?”

“Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden başka devletimiz yok” diyen Erdoğan, “Kimse kalkıp, paralel devletmiş, yok şu devletmiş. O zaman neredesin? Pensilvanya’da ne işin var? Yoksa sana orada mı bir yer açtılar? Evet orada bir 400 dönüm yer tahsis ettiler beyefendiye. Utanmadan, sıkılmadan oradan hala talimatlar yağdırıyor. Ben şimdi buradan sesleniyorum. Tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet olan bu yapı; bu yapının içerisinde yer alan vatandaşlarıma, kardeşlerime sesleniyorum: Hala bu yoldan dönmeyecek misiniz? Bak şunu açık söylüyorum; acırsanız acınacak hale gelirsiniz. Şu anda içeride binlerce kişi var. Kusura bakmasınlar, bazı önümüzü kesiyorlar; haksızlık oldu… O da olmuş olabilir. Doğrudur. Ama biz üzerine, üzerine gidiyoruz. Varsa haksızlık, onları da tekrar yargı tahliye ediyor. Biz eğer bu alçakların, bu kahpelerin 15 Temmuz gecesi, bunların üzerine üzerine gitmeseydik bu kardeşiniz huzurunuzda olmayacaktı. Ama onlar bir şeyi bilmiyorlardı. Bilmedikleri neydi? Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Biz Rabbimizin rahmetinden ümidimizi kesmedik. Üzerine üzerine gittik. 16 saatte ibre tersine döndü” diye konuştu.

“Asırlık ağaçları kesenlerle bir yere gidilmez”

Önümüzde Mart’a kadar 14 ay kaldı. 14 ay sonra yerel seçimler var. Şu yerel seçimlerde hedef, önce Yalova’yı gerçek sahiplerine emanet etmek. Böyle asırlık ağaçları kesenlerle, asırlık ağaçları idam edenlerle bir yere gidilmez. Bunlarda çevrecilik diye bir şey yok. Yeşile saygı diye bir şey yok. Onun için de gereken dersi inşallah 2019 Mart’ında vermek için hazır mıyız? Ama ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları kapı kapı dolaşmaya var mıyız? 3,5 milyon genç oy kullanacak. Bunların çoğu 16 yıl önce bu ülkede durum neydi bilmiyor. Bunları anlatıp çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Ben inanıyorum ki, Mart 2019’un ardından Kasım 2019 cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçimlerinde hep beraber omuz omuza kazanacağız” dedi.

Saim Çotuk

