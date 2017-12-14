Ereğli POMEM’de mezuniyet coşkusu yaşandı
Dönem mezunlarını düzenlenen törenle verdi.
Ereğli POMEM’de gerçekleştirilen törende onur ve gurur bir arada yaşandı. 268 polis adayının mezun olduğu Ereğli POMEM’deki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını dönem birincisi Hüseyin Sarıçiçek yaptı.
Ereğli POMEM Müdürü Ali Kurbi yaptığı konuşmada, çağdaş toplumlarda polisin önemli görevler aldığını belirterek, 4.5 buçuk aylık eğitimini tamamlayıp polis olmaya hak kazanan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. 268 polis adayının emniyet teşkilatının saflarına katıldığını belirten Kurbi, “Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizde huzur ve güvenliğin, özgürlük ve demokrasinin sağlanması için çalışıyoruz. Huzur ve güvenliğin sağlanmasında teşkilatımıza verilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilmesi için iyi eğitim almış polislere ihtiyaç duyulmaktadır. Bir kurumun en değerli varlığı o kurumun nitelikli insan kaynağıdır” diye konuştu.
“Gücünüzü kanundan, desteğinizi halkımızdan alacaksınız”
Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ise, Türk Polis Teşkilatının, emniyet ve asayişin, huzurun ve güvenin tesis ve devamı için mesai mefhumu gözetmeksizin her zaman vatandaşlarına en iyi hizmeti sunma gayreti içerisinde olduğunu ifade etti. Yaran, “Sizlerde artık bu teşkilatın birer mensuplarınız. Bundan sonra sizlere verilen görev yerine getirme gayreti içerisinde olmanız gerekiyor. Görev yaparken sürekli kendinizi geliştirme ve yenileme azmi içerisinde olun. Halkın beklentilerini en üst seviyede sağlamanız ve kamu vicdanının kabul gördüğü tutum ve davranışlarda bulunmanız önem arz etmektedir. Herkesin, kanun önünde eşit olduğu ilkesi doğrultusunda tam bir tarafsızlık içerisinde görev yapacağınızdan eminim. Gücünüzü kanundan, desteğinizi halkımızdan alacaksınız. Sizler artık devletin polisisiniz” dedi.
Konuşmaların ardından dönem birincisi yaş kütüğüne ismini çaktı. Yemin töreninin ardından mezun olan polis adayları, şapkalarını havaya fırlatarak mezun olmanın sevincini yaşadı. Törene, Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, ilçe protokolü ile çok sayıda davetli ve polis adaylarının aileleri katıldı.
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