EREĞLİ’DE KAPALI SULAMA SİSTEMİ PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven’in 2006 yılında İlçe Tarım Müdürü iken temellerini attığı ve ilk kıvılcımını başlattığı 300 milyonluk Kapalı Sulama Sistemi Projesi hayata geçiyor. Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven’in 2006 yılında İlçe Tarım Müdürü iken temellerini attığı ve ilk kıvılcımını başlattığı 300 milyonluk Kapalı Sulama Sistemi Projesi hayata geçiyor. Bu kapsamda DSİ Bölge Müdürü Birol Çınar, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun, DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Muhittin Özyalvaç, TMKB Başkanı Zekeriya Ünlü, Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli DSİ Müdürü Hüseyin Kürşat Civelekoğlu, Sağ İvriz Sol Sahil Sulama Birliği Başkanı Mehmet Terzi, Sahil Sulama Birliği Başkanı Can Çelik, Akhüyük-Çiller Sulama Birlik Başkanı Saim San Kapalı Sulama Sisteminin startının verilmesi konusunda değerlendirme yapmak üzere Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven’in makamında bir araya geldi. Daha sonra Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşecek programın detayları konusunda incelemeler yaparak vatandaşları bilgilendirdi. Bu projenin Ereğli için dönüm noktası olacağını ifade eden Başkan Özgüven, “Hem sudan tasarruf hem de ürün verimliliği artırmak adına çok önemli olan Kapalı Sulama Sistemi ile şehrimizi buluşturuyoruz. İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve Belediye Başkanlığı dönemimizde uzun uğraşlar verdiğimiz projenin startını veriyoruz. Yaklaşık 300 Milyon Türk Lirası’na mal olacak bu proje Ereğli’mizin kaderini değiştirecek. Bu konuda sizlerle bir araya gelerek detayları değerlendirmek istedik. DSİ Bölge Müdürümüzün teşrifleri de bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu projede başından sonuna kadar emeği olan Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, İlçe teşkilat Başkanlarımıza, Kurum Müdürlerimize, Oda Başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hayallerimizin projesi olan Kapalı Sulama Sistemi Ereğlimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.