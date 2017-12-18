Eren Bülbül’ün adı bu kütüphanede yaşayacak

Uluslararası Sosyal Medya Derneği’nin (USMED) gençlik örgütü; Aydındere Ortaokulu öğrencileri için sosyal medya üzerinden kitap topladı. Sosyal medyada “birumutol” etiketiyle başlayan projeye 81 ilden katılan bağışçıların desteğiyle bini aşkın kitap toplandı.

Proje sonunda kitapların konulduğu kütüphaneye ise, Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos’ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün adı verildi.

Giresun’un Bulancak ilçesinde oluşturulan kütüphanenin açılışına katılan Aydındere Ortaokulu Müdür Yardımcısı Seçil Gözükan, Genç USMED’in kendilerine sosyal medyadan ulaştığını belirtti. Gözükan, böylece kitap kampanyasında yasal süreci başlattıklarını belirterek, “Bugün de bin 200 kitabın olduğu bir kütüphanemiz oldu. Çocuklar çok sevindi, biz de çok sevindik” ifadelerini kullandı.