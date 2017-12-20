Ergene Havzası’na sel erken uyarı sistemi
Avrupa Birliği Bakanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının birinci teklif çağrısı kapsamında Uzunköprü Belediyesi tarafından yürütülmekte olan prevent/önleme isimli ve CB005.1.11.165 no’lu proje kapsamında Ergene Havzasında Sel Erken Uyarı Sistemi kuruluyor.
Uzunköprü ilçesinde yapımı devam eden Sel Erken Uyarı Sistemin yazılımı ulusal düzeyde Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce kullanılan sistemlere entegre olup, belediyede kurulacak olan sel uyarı merkezinden aynı anda verilerin ulusal merkezde de görülmesi sağlanacağı bildirildi.
Öte yandan, sel erken uyarı sistemiyle birkaç saniye arayla nehirlerin seviyesi konusunda bilgi akışı sağlanıp, ilçe için 36-48 saat önceden sel uyarısı alınabilecek. Bu sistemin bir parçası olan 4 adet Akım gözetim istasyonların ve bir adet Metereoloji Gözetim istasyonun kurulumu 19 Aralık 2017 tarihinde belediyenin yetkili personeli tarafından onaylandı. Uzunköprü Belediye’sinin yürütmekte olduğu önleme projesi çerçevesinde Mart 2018’in sonuna kadar Sel Erken Uyarı sistemin tamamlanması planlandığı belirtildi.
Koray Ustabaşı
-
Kapıdan tutan polis memurunu metrelerce sürükledi
-
Leylekler Vadisi’ndeki yuvalardan dünyaya canlı yayın
-
Konuk: “Kooperatiflerin önündeki engeller kaldırıldı”
-
Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 2 yaralı
-
Yanan oduna tiner döken işçi kendini yaktı
-
Konya, BMC’nin önemli bir tedarikçisi olmaya aday
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
02
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
03
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.