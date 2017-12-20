Ergene Havzası’na sel erken uyarı sistemi

Avrupa Birliği Bakanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının birinci teklif çağrısı kapsamında Uzunköprü Belediyesi tarafından yürütülmekte olan prevent/önleme isimli ve CB005.1.11.165 no’lu proje kapsamında Ergene Havzasında Sel Erken Uyarı Sistemi kuruluyor.

Uzunköprü ilçesinde yapımı devam eden Sel Erken Uyarı Sistemin yazılımı ulusal düzeyde Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce kullanılan sistemlere entegre olup, belediyede kurulacak olan sel uyarı merkezinden aynı anda verilerin ulusal merkezde de görülmesi sağlanacağı bildirildi.

Öte yandan, sel erken uyarı sistemiyle birkaç saniye arayla nehirlerin seviyesi konusunda bilgi akışı sağlanıp, ilçe için 36-48 saat önceden sel uyarısı alınabilecek. Bu sistemin bir parçası olan 4 adet Akım gözetim istasyonların ve bir adet Metereoloji Gözetim istasyonun kurulumu 19 Aralık 2017 tarihinde belediyenin yetkili personeli tarafından onaylandı. Uzunköprü Belediye’sinin yürütmekte olduğu önleme projesi çerçevesinde Mart 2018’in sonuna kadar Sel Erken Uyarı sistemin tamamlanması planlandığı belirtildi.

Koray Ustabaşı

