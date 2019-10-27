Erkek ve kız öğrencilerin dijital nesnelerle ilişkisi araştırıldı

SİVAS (AA) – SERHAT ZAFER – Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı ve Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci, erkek öğrencilerin daha çok şiddet ve adrenalin seviyesi yüksek oyunları, kızların ise sade oyunlar ile sakin içerikleri tercih ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Dilci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dijital temas ve yoğunluk, cinsiyete göre ayrışmakta mıdır?" konulu araştırma için nitel yöntemle Kayseri'de 10 ilkokulda eğitim gören 370 öğrencinin velisiyle yüz yüze görüşme yaptıklarını belirtti.

Araştırmada, erkek ve kız öğrencilerin dijital nesnelerle temasını ve kullanım alışkanlıklarını karşılaştırdıklarını aktaran Dilci, mevcut örneklemde erkeklerin daha çok adrenalin, hız, şiddet ve spor içerikli oyunlara, kızların ise sade oyunlar ile akademik ya da yaratıcı denilen sessiz, sakin arkadaşlık ilişkilerine yöneldiklerini gözlemlediklerini dile getirdi.

Dilci, şiddet ve adrenalin seviyesi yüksek oyunları tercih eden erkeklerde buna bağlı olarak dijital bağımlılık durumunun geliştiğine dikkati çekti.

Erkek öğrencilerde dijital nesnelerle temasın yoğunlaşması ve gereğinden fazla doğru kullanmamanın kullanım bozukluğu ve bilinç bulanıklığı oluşturduğunu ifade eden Dilci, bu durumun erkeklerin gerçek hayattaki hedeflerine odaklanmasını kısıtladığını savundu.

Tuncay Dilci, bu kısıtlamaya bağlı olarak ilerleyen zamanda erkeklerin akademik varlık veya üretici rolündeki sorumluluklarını layıkıyla yerine getiremeyeceğini ileri sürerek, "Kızlar lehine artan bir sonuçla karşılaşacağız. Kızlar, çalışmalarını daha düzgün ve sorumluluk bilinciyle yerine getirdikleri için erkeklere fark atacaklar." dedi.

– Erkek öğrenciler daha bağımlı

Yaptıkları çalışmada mevcut örneklem içerisinde erkeklerin kızlara göre dijital nesnelere daha fazla temas ettiklerini gördüklerini bildiren Dilci, şöyle devam etti:

"Üç kız öğrenciden 2'si dijital nesneyle uğraşırken, 3 erkekten 3'ü de dijital nesnelerle uğraşmaktadır. Söz konusu bu noktada ilerleyen zamanda erkeklerin akademik hayatta veya yaratıcı duygularında, dijital nesnelerdeki oyunları takip etme ve birtakım bilinç bozukluğunun, bulanıklığının ortaya koyduğu sonuçlarla akademik başarıyı sergileyememelerine dönük bir kaygımız vardır diyebiliriz. Çünkü içerik sunumu ve dijital ticari pazar erkek yönelimli hazırlıklarla karşımıza çıkıyor."

Dilci, erkek ve kızların, en çok bir video paylaşım kanalını takip ettiklerini ve mobil oyunlar oynadıklarını belirlediklerini kaydetti.

Erkek ve kız öğrencilerin günlük en az 2 saat oyun başında olduklarının görüldüğünü aktaran Dilci, "Erkek grubu öğrencilerde bağımlık yönünden yüzde 27'ye varan bulgulara rastlandı. Buna karşın daha duygusal içerikli film ve çizgi film izleyen, şiddet ve güç içerikli oyunlardan kaçınan, gerçek hayata dair tutum ve davranışlara dönük oyun içeriklerini izledikleri görülen kızlarda bağımlılık oranı yüzde 18 olmuştur." diye konuştu.