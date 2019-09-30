Erken teşhis hayatını kurtardı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de, mide ağrısı ve bacaklarına giren kramp şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesine başvuran 15 yaşındaki Melike Ton, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yapılan yazılı açıklamaya göre, mide ağrısı ve bacaklarına giren kramp şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi acil servisine başvuran, yapılan muayene ve tetkiklerin ardından ağrılarının kardiyoloji kaynaklı olabileceğinden şüphelenilen Ton, Çocuk Kardiyoloji Polikliniği'ne sevk edildi.
Kardiyoloji servisinde Doç. Dr. Mustafa Argun tarafından yapılan muayenede aort damarında ciddi daralma tespit edilen Ton, yapılan operasyon sonrası sağlığına kavuştu.
Genç kızın ameliyatını gerçekleştiren Doç. Dr. Argun, şunları kaydetti:
"Melike bize bacakta kramp tarzında ağrı yakınması ile başvurmuştu. Muayenesinde hipertansiyon saptadık. Ekokardiyografik incelemesinde kalpten çıkan ve vücuda kan taşıyan ana damarın inen kısmında ciddi darlığı vardı. Anjiografik yöntemle bu darlığa stent yerleştirerek hastalığın tedavisini gerçekleştirdik. Çocuklarda erişkinlerden farklı olarak hipertansiyon nadir olarak görülmekte. Genelde de bunun altında kardiyak, nefrolojik ve endokrin nedenler yatabilmekte. Dolayısıyla tansiyon ölçümü sağlıklı çocuk muayenesinin bir parçası olmalı ve hipertansiyon saptandığında altta yatan neden araştırılarak nedenine yönelik tedavi planlanmalıdır."
Argun, aort damarındaki daralmanın tedavi edilmediği taktirde ölümle sonuçlanabileceğine dikkati çekti.
Hasta Melike Ton ise midesini üşüttüğü için hastaneye geldiğini anlattı.
Acildeki doktorun, kalbinde sorun olduğunu ve Çocuk Kardiyoloji Polikliniği'ne başvurması gerektiğini söylediğini anlatan Ton, "Ben de kardiyoloji bölümünden Mustafa hocama geldim. Tomografi çekiminin ardından aort damarımın daraldığını ve hipertansiyon olduğumu tespit ettiler. Daha sonra anjiyo yaparak balon patlattılar. Şu an eskisine göre çok daha iyiyim. Doktoruma çok teşekkür ediyorum, hayatımı kurtardı." açıklamasında bulundu.
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