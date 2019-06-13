Ermenek Barajı'ndan ekonomiye 1,5 milyar lira katkı
KONYA (AA) – ENGİN ÖZEKİNCİ – Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Karaman'ın Ermenek ilçesinde dar bir vadide inşa edilen Ermenek Barajı ve HES, işletmeye alındığı günden itibaren ürettiği enerjiyle ülke ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulundu.
Çift eğrili asimetrik ince kemer beton tipinde inşa edilen Ermenek Barajı, 218 metre yüksekliğiyle Deriner Barajı'ndan sonra Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı unvanına sahip.
Genişliği tepede 150 metreden az olan, tabanda ise yer yer 5 metreye kadar düşen dar ve derin bir vadide inşa edilen Ermenek Barajı'nın yapımı kablo vinç sistemiyle iş makinelerinin havadan taşınmasıyla tamamlandı. Teknik olarak Türkiye'nin en zorlu baraj projelerinden biri olan Ermenek Barajı ve HES, 306 megavat kurulu güce ve 1 milyar 48 milyon kilovatsaat yıllık enerji üretme kapasitesine sahip.
Toplam 4,5 milyar metreküp biriktirme hacmi olan ve 2012 yılının eylül ayında enerji üretimine başlanan barajda, bugüne kadar 5 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretildi. Bu üretim de ülke ekonomisine 1,5 milyar lira katkı sağladı.
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DSİ'nin son 17 yılda ciddi projelere imza attığını söyledi.
Ermenek Barajı'nın Deriner Barajı'ndan sonra Türkiye'nin en yüksek barajı olduğuna dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:
"Ermenek Barajı'nda elektrik üretmeye 2012 yılında başladık. Göksu Nehri üzerine inşa edilen Ermenek Barajı'nın kurulu gücü 306 megavat. Her yıl barajdan üretilen 1 milyar 48 milyon kilovatsaat enerji yaklaşık 90 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Kurulduğu günden bu yana ise 5 milyar kilovatsaat elektrik üretilmiş olup, bunun da ekonomiye katkısı 1,5 milyar liradır. Yani yaklaşık 7 yılda ekonomiye 1,5 milyar liralık katkı sağladık. Ayrıca Ermenek Barajı Türkiye'nin yöre turizmine de olumlu katkı sağlamaktadır."
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Ermenek Barajı'ndan ekonomiye 1,5 milyar lira katkı
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