Ermenek Belediyesinin karla mücadele çalışmaları

KARAMAN (AA) – Ermenek ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürken belediye ekipleri de aralıksız olarak kar küreme ve temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu gazetecilere yaptığı açıklamada ilçe merkezinde kar kalınlığının 25, yükseklerde ise 60 santimetreyi geçtiğini söyledi.

Belediye ekiplerinin vatandaşların ve özellikle öğrencilerin mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:

"Belediyemiz Fen İşleri ekipleri geceden bu yana çalışıyor. Öncelikle okulların yollarını ve ilçe merkezinde trafiğin yoğun olduğu yerler açıldı. kaldırımlar temizleniyor. Ayrıca ilçe çevresinde yaylalarda yaşayan hemşehrilerimizin mağdur olmaması için bazı ekiplerimizi o yollara yönlendirdik. Şu an için bir sıkıntı yok."