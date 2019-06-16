Ersan Erkut, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcılığına atandı
NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ersan Erkut, Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı.
Nevşehir Belediyesinde yapılan açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti'den Nevşehir Belediye Meclis Üyesi seçilen ve Nevşehir Belediye Meclisinde 1. Başkan Vekili olarak görev yapan Erkut'un, Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından belediye başkan yardımcılığı görevine getirildiği belirtildi.
Görevine başlayan 1971 yılı Nevşehir doğumlu Erkut, Akdeniz Üniversitesi Antalya MYO İktisadi ve İdari Programlar ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.
2003-2007 yılları arasında AK Parti Nevşehir İl İdari Mali İşler Başkanlığı ve Merkez Teşkilat Başkanlığı görevlerinde bulunan Erkut, 2007-2011 yılları arasında da AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı yaptı.
Erkut, evli ve 3 çocuk babası.
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