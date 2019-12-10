ERÜ ile RANEPA arasında iş birliği
KAYSERİ(AA) – Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Akademisi (RANEPA) iş birliği ön protokolü imzalandı.
Rektörlük binasında gerçekleştirilen imza törenine, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Vladimir Bölge Başkanı ve RANEPA Vladimir Şube Direktörü Prof. Dr. Vyacheslav Yurievich Kartukhın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile davetliler katıldı.
Rektör Çalış, imza töreninde yaptığı konuşmada, son yıllarda Rusya ve Türkiye arasında yakın iş birliği olduğunu söyledi.
RANEPA'nın önemine değinen Çalış, "Bu iş birliklerini önemsiyoruz. Bu bağlamda 2 kez Rusya ziyareti yaptık. Orada 6-7 üniversiteyle iş birliği protokolü imzaladık. Bugünde burada RANEPA ile bu iş birliği anlaşmasının olması bizi çok sevindirdi." dedi.
Kartukhin de Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin'e bağlı olan akademilerinde hukuk, ekonomi ve diğer devlet yönetimi dallarında uzmanlar ile mülkiye anlamda yöneticiler yetiştirdiklerini dile getirdi.
Son zamanlarda önemi artan Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı olarak ERÜ'ye geldiğini ifade eden Kartukhin, şöyle devam etti:
"Vlademir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki mükemmel ilişkiye paralel olarak buradayım. Sonraki görüşme 8 Ocak 2020'de İstanbul'da 2 devlet başkanı arasında olacak. O maksatla öncesinde ben de Erciyes Üniversitesi ile bu anlamda ikili ilişkiler, öğrenci ve öğretim üyesi değişiklikleri, bu konudaki görüşmeleri yapmak ve bu çalışmaları başlatmak için bir ön anlaşma imzası için geldim. Rusya ve Türkiye iki dev ülke ve aynı zamanda Putin ve Erdoğan'da iki dev lider. Aynı zamanda bu iki lider dünyanın doğusunun haklarını ve çıkarlarını da eş zamanlı korumaktadır."
Kartukhin, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerde ERÜ ve RANEPA'nın etkisinin büyük olacağını sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından iş birliği ön protokolü imzalandı.
-
ERÜ ile RANEPA arasında iş birliği
-
Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Erdoğan'a güven mektubu sundu
-
TAV, Tunus’ta Enfidha Hammamet Havalimanı’nın 10. yılını kutladı
-
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: “Pastırma denilince akla gelen şehir Kayseri'dir”
-
ABD'li şarkıcı Della Miles Konya'da konser verdi
-
Vali Sezer Bahşılı ilçesini ziyaret etti
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.