Esenboğa Havalimanı'nda 240 kunduz postu yakalandı
ANKARA (AA) – Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu bir yolcunun bagajlarında 240 kunduz postu ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Esenboğa Havalimanı'na bir yolcunun çok sayıda hayvan postuyla geleceğine ilişkin ihbar üzerine araştırma yürütüldü.
Türkiye'ye gelecek yolcuların bilgilerinin önceden alınarak risk analizine tabi tutulduğu Varış Öncesi Yolcu Bildirimi Programı üzerinden gerçekleştirilen araştırma sonucu, söz konusu kişinin ne zaman, hangi uçakla Esenboğa Havalimanı'na geleceği tespit edildi.
Esenboğa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince, uçak havalimanına indiğinde şüpheli yolcu ve bagajları gözetim altına alındı.
Bagajlarıyla gümrüğe tabi eşyası olmayan yolcuların kullandığı yeşil hattan geçen şahıs durdurularak, bagajları x-ray cihazına yönlendirildi. Burada gerçekleştirilen tarama sırasında içinde şüpheli yoğunluğa rastlanan bagajlar açılarak arandı.
Arama sonucu 2 bavul içinde, gümrüklenmiş değeri 800 bin lira olduğu öğrenilen toplam 240 kunduz postu ele geçirildi.
Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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