Eşine destek için başladı, 20 yıllık usta oldu

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Nezahat Demirbaş, eşine yardım etmek için başladığı ferforje işinde 20 yılı geride bıraktı. Eşi ile birlikte demiri yüksek ateşte döverek şekil veren Demirbaş, ev kadınlarına da umut oldu. Devrek ilçesinde yaşayan dört kız çocuğu annesi 54 Nezahat Demirbaş, ferforje işi yapan eşine destek olmak için 20 yıldır atölyede eşiyle birlikte çalışıyor.