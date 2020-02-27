Eskişehir Düşünce Okulu'ndan etkinlik

ESKİŞEHİR (AA) – Türk Dünyası Vakfı bünyesinde etkinlik gösteren Eskişehir Düşünce Okulu tarafından Psikiyatrist Prof. Dr. M. Kemal Sayar’ın konuşmacı olarak yer aldığı "Hayat bizden ne bekliyor" söyleşisi düzenlendi.

Eskişehir Düşünce Okulu, Türk Dünyası Vakfı tarafından 2017 yılından itibaren Eskişehir'deki sanatsal beceri, okuma, yazma, yaratıcı düşünme yeteneği olan ve çoğunluğu lise öğrencileriyle, her hafta edebiyattan sanata, müzikten sinemaya birbirinden farklı konuların işlendiği atölyelerde, alanlarında uzman konuklarla metinler arası ve disiplinler arası bilgi paylaşımı sağlayarak atölye çalışmalarına devam ediyor.

Etkinlikte Prof. Dr. M. Kemal Sayar, sanattan hayata, geçmişten günümüze değişen ve gelişen topluma geniş perspektif açısıyla bakmanın önemini vurguladı ve gençlere bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.