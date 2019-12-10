“Eskişehir Kitap Fuarı” kapılarını ikinci kez ziyaretçilerine açtı
ESKİŞEHİR (AA) – TÜYAP tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ve Eskişehir Ticaret Odasının iş birliği, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen "Eskişehir 2. Kitap Fuarı" açıldı.
Eskişehir Ticaret Odası – TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki açılış töreninde konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, medeniyetlerin edebiyat, kültür ve sanat adına ortaya koyduğu değerleri sonraki nesillere yazı ve kitaplarla aktardığını söyledi.
Vali Çakacak, "Yaptığımız ve ortaya koyduğumuz çalışmaların kaybolmaması ve onların yeni nesillerle buluşması için teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin tüm bunların kaydı gerekiyor. İşte bu kaydın en güzel şekli kitaplardır. O yüzden tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi okullarımızda, evlerimizde ve her yerde kitap okumaya teşvik ediyoruz." dedi.
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de Türkiye'de yaklaşık 400 bin çeşit kitabın şu anda piyasada olduğunu, ilk kez yayımlanan kitap sayısının da 67 bine ulaştığını bildirdi.
Kocatürk, piyasaya sunulan yeni kitap bakımından Türkiye'nin yayıncılık sektöründe 6'ncı olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:
"Kitapların arkasına Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan bandrolleri yapıştırıyoruz. Bu bandrol verilerine baktığımızda, bu yıl Türkiye'de 392 milyon kitap basılmış. Bunu kasım ayı sonu rakamları ile veriyorum. Geçen yıla göre yüzde 1'lik artış oluyor. Bu artışla beraber Türkiye'de genel olarak çeşitli şeyler okursunuz. 'Okuma oranlarımız çok düşük', 'Türkiye'de 10 bin kişiye bir kitap düşüyor' gibi birtakım şehir efsanelerini okursunuz, bunların kaynakları da yoktur. Aktardığım veriler ise kaynaklı rakamlardır. Eğer bu ülkede kitap okunmuyorsa bu kadar büyük satışlar ve üretimler olmaz."
TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Server Seçer de bugüne kadar Eskişehir'de TÜYAP Fuar Merkezi olarak 362 bin kişiye ev sahipliği yaptıklarını, Kitap Fuarı'nın dahil edilmesiyle 500 binlere ulaşacaklarını ifade etti.
Törene, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, kamu kurum ve kuruluşları ile fuarda yer alan firmaların temsilcileri katıldı.
Girişlerin ücretsiz olduğu ve çok sayıda yazarın imza günü etkinliklerine katılacağı fuar, 15 Aralık Pazar günü sona erecek.
-
Alfa Romeo'da yılın son fırsatı
-
Bakan Fahrettin Koca'nın tercihi “Millilerden asker selamı” oldu
-
Erciyes'te kayak sezonu açıldı
-
Ankara Valisi Vasip Şahin'den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
-
Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü İnaltekin, AA'nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı
-
“Eskişehir Kitap Fuarı” kapılarını ikinci kez ziyaretçilerine açtı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.