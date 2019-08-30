Eskişehir Yolu'na 3 alt geçit yapılacak
ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesince Ankara-Eskişehir istikametindeki trafik akışının rahatlatılması amacıyla Eskişehir Yolu'na 3 alt geçit yapılacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kesintisiz ve daha güvenli bir ulaşım için Başkentte yeni yol, asfalt, alt geçit ve kavşak çalışmalarına devam ediliyor.
Büyükşehir Belediyesince, Başkentin önemli noktalarında trafiği rahatlatılması için 5 kavşakta alt geçit ve alternatif yol çalışmaları için düğmeye basıldı.
Bu kapsamda, Eskişehir Yolu üzerinde 3 alt geçit projesi için çalışmalara başlandı. Konutkent ve Yaşamkent mahalleleri girişi kavşağında birer alt geçit ile Başkent Üniversitesi önündeki giriş kapısı sonrasında bir U dönüş alt geçidi yapılacak.
Dumlupınar Bulvarı üzerindeki 3 alt geçit projesinin kısa sürede bitirilmesi planlanırken, Şaşmaz Sanayi Bulvarı'na katlı kavşak ve Etimesgut İstasyon Caddesi'ne alternatif bulvar projeleriyle başkent trafiği rahatlatılacak.
– Karapürçek mahallesinde asfalt çalışması
Başkent genelinde asfalt serim ve yama çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesince, Altındağ ilçesindeki Karapürçek mahallesinde yol genişletme ve otoyol bağlantı çalışmalarına da başlandı.
Her biri yaklaşık 500'er metre olan 4 otoyol bağlantısının yanı sıra ana güzergahlarda toplam bin 200 metre yol genişletme yapılırken bu yolların asfaltlama çalışmaları sürüyor.
Çalışmaların tamamlanmasıyla Karapürçek, Beşikkaya, Doğantepe, Hüseyin Gazi, Gicik, Tatlar ve Peçenek mahallelerine otoban bağlantısı sağlanacak.
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