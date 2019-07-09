Eskişehir'de AA fotoğraflarıyla 15 Temmuz sergisi

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'de, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Eskişehir Valiliği tarafından Vilayet Meydanı'nda izlenime sunulan sergide, AA muhabirlerinin, FETÖ'nün hain darbe girişiminde bulunduğu gün ve sonrasında çektiği 50 fotoğrafa yer verildi.

Sergiyi gezen vatandaşlardan Süleyman Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu fotoğrafları gördükçe duygulandığını söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı gecenin kendisini çok üzdüğünü belirten Deniz, "Türk ordusunun içine yerleşen hainler, güzel ülkemize darbe yapmaya çalıştı. Allah Türkiye'mize ve Türk vatandaşlarına bir daha böyle bir darbeyi yaşatmasın. Türkiye'nin milli gururlarından Anadolu Ajansının o günü yansıtan fotoğrafları çeken çalışanlarına da teşekkür ediyorum." dedi.

İbrahim Akkuş da 15 Temmuz 2016 ve sonrasını konu alan fotoğrafların yer aldığı sergiyi incelerken, hain darbe girişimi gecesini yeniden yaşadığını ifade etti.

Yoğun ilgi gören sergi, 13 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00'de de Espark Alışveriş Merkezi'nde izlenime sunulacak.