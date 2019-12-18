Eskişehir'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Feyzi Dereli idaresindeki 26 ABP 063 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolu otogar mevkisinde, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Devrilen araç içinde sıkışan sürücü, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaşamını yitirdiği belirlenen Dereli'nin cesedi, incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın tanığı Mustafa Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şeker köprüsünden geliyordum, önüme direk düştü. Anlamadım ne olduğunu, 'Deprem mi oluyor' dedim. Ne kadar hızla gidiyordu artık, nasıl oldu bilmiyorum. Kazayı görünce hemen durduk. Baktık bir kişi vardı. Camdan fırlayan var mı diye baktık. Adam içerideydi. Nabız atıyor mu diye baktılar, başta atıyordu. Sonra vefat etti." dedi.
-
Eskişehir'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
-
Konya'da “Uluslararası Göçmenler Günü” etkinliği
-
Sivas Belediyesi tarihi geçmiş ilaçları toplayacak
-
Konya'da otomobilin motor kısmından çıkan tavşanı dükkanında besliyor
-
Çankırı'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
-
Birevim'den “Yerli Malı Haftası”nda dijital kutlama
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.