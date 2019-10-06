Eskişehir'de cinayet şüphelisi tutuklandı
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'de eniştesini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Eşref Santur'un (33) av tüfeğiyle öldürülmesinin ardından polise teslim olan Yunus Ö. (22), emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
Yunus Ö, adliyeye getirildiği sırada gazetecilerin "Eniştenizi neden öldürdünüz?" sorusuna, "Namusum için yaptım." yanıtını verdi.
Katil zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Emek Mahallesi Mehmetçikler Sokağı'nda evde çıkan tartışma sırasında Yunus Ö. tarafından tüfekle vurulduğu öne sürülen eniştesi Eşref Santur, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ruhsatsız av tüfeğiyle polise teslim olan Yunus Ö. gözaltına alınmıştı.
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