Eskişehir'de farklı kültürleri buluşturdular
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız, Eskişehir'de önceki gün gerçekleştirilen "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliğinde farklı kültürlerden insanları bir araya getirdiklerini söyledi.
Akyıldız, yaptığı açıklamada, "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" ana temasıyla 81 ilde "Uluslararası Göçmenler Günü"nün kutlandığını anımsattı.
Antalya, Bursa ve Eskişehir'deki kutlamaların daha farklı geçtiğini aktaran Akyıldız, şunları kaydetti:
"Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüze, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmayıp Eskişehir'deki etkinliğimize katılan dünyanın en iyi soul rock müziği yorumcularından biri olarak gösterilen sanatçı Della Miles ve diğer sanatçı kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Eskişehir'de 100 farklı kültürden öğrenci kardeşlerimizle ve göçmenlerle birlikte güzel bir etkinliği geride bıraktık. Kültürel zenginliği gösterebildiysek ne mutlu bize. Yunus Emre'nin kenti Eskişehir'deyiz. Yunus Emre, 'Gelin tanış olalım işi kolay kılalım' diyor. Birlikten kuvvet doğar şiarıyla farklı kültürden binlerce insanı bir araya getirdik."
-
Başkentte engellilerden “özel” defile
-
Aksaray Üniversitesi mehter takımının Ugandalıları ilgi çekiyor
-
100 bin kanatlı yetiştirilerek doğaya salındı
-
Eskişehir'de farklı kültürleri buluşturdular
-
RÖPORTAJ – Della Miles: “İslam iyi bir yol ve bu iyi yolu tanıtmayı hedefliyorum”
-
Ulaş'ta “Gençlik ve Güvenli Gelecek” konulu konferans düzenlendi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.