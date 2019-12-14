Eskişehir'de insan zinciri oluşturarak kadına şiddete “hayır” dediler
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'de çok sayıda kadın, kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla insan zinciri eylemi gerçekleştirdi.
İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde bir araya gelen Demokratik Kadın Platformu üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kadın, şiddet karşıtı sloganlar attıktan sonra insan zinciri oluşturdu.
Grup adına açıklama yapan Ceren Kökoğlu, 2018 yılında 440, bu yıl en az 430 kadının öldürüldüğünü ifade ederek, sadece kasım ayında en az 39 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü söyledi.
Şiddetin binbir çeşidiyle baş etmeye çalışan kadınların dayanışmayla nasıl güçlendiğini, ayağa nasıl kalktığını bildiklerini belirten Kökoğlu, "Şimdi ağlamak, yalnız hissetmek, çaresizliğe düşmek zamanı değil. Ayağa kalkmak ve ayakta kalmak zamanı." dedi.
Grup üyeleri açıklamanın ardından eylemi sonlandırdı.
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