Eskişehir'de “Okuluma Bisikletimle Geliyorum Projesi” tanıtıldı
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın desteğiyle hayata geçirilen "Okuluma Bisikletimle Geliyorum" adlı proje tanıtıldı.
Proje kapsamında Muttalip Atatürk Ortaokulu öğrencileri Orta Mahalle'de belirlenen parkurda sağlıklı yaşam ve spora dikkati çekmek için pedal çevirdi.
Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı etkinlikte, Vali Yardımcısı Alper Balcı, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali Osman Tatlısu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhittin Adıyaman, Tepebaşı Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Abdülkerim Çömçe ve Mustafa Özdemir, Tepebaşı Milli Eğitim Şube Müdürü Gürol Bozkurt, okul müdürleri ve veliler de bisiklet kullandı.
Etkinlikte öğrenciler, Suriye'de görev yapan özel hareket polislerine ve askerlere asker selamıyla desteklerini gösterdi.
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