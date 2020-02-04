Eskişehir'de sendika üyeleri arasında gerginlik
ESKİŞEHİR (AA) – Kristal-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Selim Çallı, "Eskişehir'de bölgelerimizden şube başkanları, yöneticileri, baştemsilciler ve arkadaşlarımızla burada bir toplantı kararımız vardı. Fakat görevden el çektirilmiş arkadaşlarımız maalesef toplantımızı burada engellendiler. Biz de bu tabloyu yaşamak istemezdik." dedi.
Çallı, sendikanın Eskişehir şube binasının önünde Kristal-İş Sendikası üyeleri arasında yaşanan gerginliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çıkan olaylardan dolayı bütün Eskişehir kamuoyundan özür dilediklerini söyledi.
Sendika adına yaşadıkları olayın hoş olmadığını ifade eden Çallı, şunları kaydetti:
"Buradaki konunun özeti, sendikamızın Eskişehir şube yönetiminin sendikanın ana tüzüğüne aykırı bir şekilde şube delege seçimi kararı alması, merkez yönetimi ile mutabık kalmadan bunu da iş yerlerinde uygulamaya kalkışmasından ibarettir. Bizler, Kristal-İş Sendikası yönetimi olarak bütün yasal uyarılarımızı ve yazışmalarımızı yapmamıza rağmen şube yönetimi olarak sandık koyup seçim yapma ısrarını sürdürdüler. Önceki akşam da işletmelerde sandık kurma girişiminde bulundular. Çalışan üye arkadaşlarımızın konu ile ilgili bilgileri var."
Çallı, genel merkezin mutabakatının olmadığı bir seçimin olmayacağını tüm sendikalı çalışanların bildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ancak her ne hikmetse Eskişehir şubesi yönetimi bu konuda ısrarlarına devam etti. Bizler de bunun olmayacağını ve bütün yasal yolları, kendi iç yasal yollarımızı işleme koyarak merkez disiplin kurulu tüzük gereği bu kararları alan şube yönetimine geçici süreyle el çektirildi. Bugün Eskişehir'e bütün bölgelerimizden şube başkanları, yöneticileri, baştemsilciler bütün arkadaşlarla burada bir toplantı kararımız vardı. Fakat görevden el çektirilmiş arkadaşlarımız maalesef toplantımızı burada engellendiler. Biz de bu tabloyu yaşamak istemezdik."
Sendika üyelerinin bir olay yaşamaması için polis ekipleri şube binası önünde önlem aldı.
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