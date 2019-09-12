Eskişehir'de ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Arif Çakır idaresindeki 26 RY 954 plakalı hafif ticari araç, Seyitgazi-Eskişehir kara yolu Taşlık Mahallesi yakınlarında İsmail Demirci'nin kullandığı 23 DV 693 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Arif Çakır ile araçta bulunan eşi Sevim Çakır olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan İzzet Çakır ile kamyonet sürücüsü İsmail Demirci, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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