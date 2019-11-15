Eskişehir'de “Uyum Buluşmaları” toplantısı
ESKİŞEHİR (AA) – Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, Türkiye'nin yaklaşık 192 farklı milletten 5 milyona yakın insana ev sahipliği yaptığını söyledi.
Kadıoğlu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Eskişehir'de bir otelde düzenlenen "Uyum Buluşmaları" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Kasım 2018'de başlayan bu toplantıların 24'üncüsünü Eskişehir'de gerçekleştirdiklerini belirtti.
Buluşmaların içeriğinden bahseden Kadıoğlu, "Temel amacımız Türkiye'de yaşayan yabancılara hak ve yükümlülüklerini anlatmak, devletimizin en yetkili göçle ilgili konuları uzmanlarıyla birebir görüşmelerini sağlamak, karşılıklı soru cevap olarak da neler yapabiliriz, neler konuşabiliriz, onu değerlendirmek. Aynı zaman çığ gibi sosyal medyada farklı algılar ve söylemlerle dolaşan yalan ve yanlış algılara karşı da farkındalık oluşturmak." şeklinde konuştu.
– "Necip milletimizin feraseti ender bulunur"
Dünyanın her bir yanından Eskişehir'de eğitim gören binlerce öğrenci bulunduğunu ifade eden Kadıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Uluslararası öğrencilerin sadece ikamet izni ve bürokratik işlemleriyle sınırlı kalmayıp ülkemizin kültürüne, örfüne adetlerine uyumları için söz konusu uyum buluşmalarıyla onlarla bir araya geliyoruz. Türkiye'de yaklaşık 192 farklı milletten 5 milyona yakın insana ev sahipliği yapıyoruz. Dünyada böyle bir ev sahipliği yapan, böyle bir göç dalgasına karşı süreci iyi yöneten bir devlet aklı ve necip milletimizin feraseti ender bulunur. Gerçekten baktığımız zamanda tüm dünyanın sağır kaldığı, gözlerini yumduğu böyle bir ortamda devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarıyla uyum konusunda yapılan farkındalık çalışmalarımız gerçekten takdire şayandır."
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da medeniyetlerin beşiği ve insanlık tarihiyle eş kültürel mirasına sahip Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kesiştiği dünyanın en önemli göç rotalarından birisi üzerinde yer aldığını belirtti.
Jeopolitik ve jeostratejik avantajlarını her gün daha fazla değerlendiren Türkiye'nin bugün hızla artan ekonomik, siyasi ve sosyal gücüyle kendi bölgesinde bir istikrar abidesi olarak yükseldiğini anlatan Çakacak, "Bu durum ise ülkelerinden kopan insanlar ile eğitim öğretimini huzur içinde tamamlamak isteyen öğrenciler için ülkemizi bir cazibe merkezi haline getirmektedir. Bu sebeple özellikle son yıllarda ülkemiz çok büyük göç dalgalarına tanıklık etmekte ve halihazırda başta Suriyeliler olmak üzere dünyanın 190'ı aşkın ülkesinden yaklaşık 5 milyon göçmene ev sahipliği yapmaya devam etmektedir. Eskişehir'de 100'den fazla ülkeden toplam 6 bin 611 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerin 4 bin 53'ü ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde iken 2 bin 558 öğrenci de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindedir." dedi.
-
Eskişehir'de “Uyum Buluşmaları” toplantısı
-
Kayseri'de hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
-
Red Bull Chess Masters'da son eleme heyecanı
-
Eskişehir Düşünce Okulu tanıtım toplantısı
-
Kırıkkale'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
-
Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa: “Filistin her zaman Türkiye'nin yanında”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.