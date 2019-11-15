Eskişehir'de “Uyum Buluşmaları” toplantısı

ESKİŞEHİR (AA) – Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, Türkiye'nin yaklaşık 192 farklı milletten 5 milyona yakın insana ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kadıoğlu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Eskişehir'de bir otelde düzenlenen "Uyum Buluşmaları" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Kasım 2018'de başlayan bu toplantıların 24'üncüsünü Eskişehir'de gerçekleştirdiklerini belirtti.

Buluşmaların içeriğinden bahseden Kadıoğlu, "Temel amacımız Türkiye'de yaşayan yabancılara hak ve yükümlülüklerini anlatmak, devletimizin en yetkili göçle ilgili konuları uzmanlarıyla birebir görüşmelerini sağlamak, karşılıklı soru cevap olarak da neler yapabiliriz, neler konuşabiliriz, onu değerlendirmek. Aynı zaman çığ gibi sosyal medyada farklı algılar ve söylemlerle dolaşan yalan ve yanlış algılara karşı da farkındalık oluşturmak." şeklinde konuştu.

– "Necip milletimizin feraseti ender bulunur"

Dünyanın her bir yanından Eskişehir'de eğitim gören binlerce öğrenci bulunduğunu ifade eden Kadıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası öğrencilerin sadece ikamet izni ve bürokratik işlemleriyle sınırlı kalmayıp ülkemizin kültürüne, örfüne adetlerine uyumları için söz konusu uyum buluşmalarıyla onlarla bir araya geliyoruz. Türkiye'de yaklaşık 192 farklı milletten 5 milyona yakın insana ev sahipliği yapıyoruz. Dünyada böyle bir ev sahipliği yapan, böyle bir göç dalgasına karşı süreci iyi yöneten bir devlet aklı ve necip milletimizin feraseti ender bulunur. Gerçekten baktığımız zamanda tüm dünyanın sağır kaldığı, gözlerini yumduğu böyle bir ortamda devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarıyla uyum konusunda yapılan farkındalık çalışmalarımız gerçekten takdire şayandır."

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da medeniyetlerin beşiği ve insanlık tarihiyle eş kültürel mirasına sahip Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kesiştiği dünyanın en önemli göç rotalarından birisi üzerinde yer aldığını belirtti.

Jeopolitik ve jeostratejik avantajlarını her gün daha fazla değerlendiren Türkiye'nin bugün hızla artan ekonomik, siyasi ve sosyal gücüyle kendi bölgesinde bir istikrar abidesi olarak yükseldiğini anlatan Çakacak, "Bu durum ise ülkelerinden kopan insanlar ile eğitim öğretimini huzur içinde tamamlamak isteyen öğrenciler için ülkemizi bir cazibe merkezi haline getirmektedir. Bu sebeple özellikle son yıllarda ülkemiz çok büyük göç dalgalarına tanıklık etmekte ve halihazırda başta Suriyeliler olmak üzere dünyanın 190'ı aşkın ülkesinden yaklaşık 5 milyon göçmene ev sahipliği yapmaya devam etmektedir. Eskişehir'de 100'den fazla ülkeden toplam 6 bin 611 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerin 4 bin 53'ü ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde iken 2 bin 558 öğrenci de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindedir." dedi.