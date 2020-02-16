Eskişehir'in “Gürültü Eylem Planı” hazır
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların gürültü kirliliğinden en az seviyede etkilenmesi amacıyla birçok kurumdan görüş ve bilgi alarak "Gürültü Eylem Planı" hazırladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan plan ile gürültü olan yerlerde kısa, orta ve uzun vadede önlemler alınarak sessiz alanların korunması sağlanacak.
Eskişehir’in gürültü haritalarının hazırlanması için pilot il olarak seçildiğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Karayolları 46. Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Kent Konseyi, Ticaret ve Sanayi Odaları, üniversiteler ve oda temsilcilerinin de katılımlarıyla çeşitli toplantılarda bir araya gelinerek eylem planı hazırlanması konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Katılımcı belediyecilik anlayışıyla web sitesi üzerinden iki ay boyunca vatandaşların görüşlerini anket olarak topladıklarını aktaran yetkililer, bin 500 kişinin katıldığı anketten çıkan sonuçları eylem planına dahil ettiklerini belirtti.
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Eskişehir'in “Gürültü Eylem Planı” hazır
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