Eskişehir'in kadın otobüs şoförleri direksiyon başına geçti
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde görevli 5 kadın otobüs şoförü göreve başladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinde görevli kadın vatmanlarının ardından geçen ay istihdam edilen 5 kadın otobüs şoförü de direksiyon başına geçti.
Kadın şoförlerle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, kadın istihdamının ulaşım ve diğer alanlarda arttırılmaya devam edeceğini kaydetti.
İlk etapta 5 kadın şoförün göreve başladığını belirten Ayşe Ünlüce, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin kadın istihdamına büyük önem verdiğini ve ilerleyen günlerde farklı alanlarda da kadın istihdamını arttırmak istediklerini bildirdi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde göreve başlamaktan duydukları mutluluğu dile getiren kadın otobüs şoförleri ise imkan verildiğinde kadınların her işi yapabileceğine inandıklarını belirtti.
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