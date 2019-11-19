Eskişehirli “Örümcek Adam”dan Mehmetçiğe selam

ESKİŞEHİR (AA) – SELÇUK KIZILDAĞ – Eskişehir'de "Örümcek Adam" kostümüyle yaklaşık 5 yıldır yüksek katlı binalara tırmanıp camlarını silmeyi, tabelalarını asmayı kendine meslek edinen profesyonel dağcı Tamer Uysal, bir apartmanın dış cephesinde Türk bayrağı açıp Mehmetçiğe selam gönderdi.

Asıl mesleği olan kuaförlüğü bıraktıktan sonra profesyonel dağcılığa yönelen 49 yaşındaki Uysal, bu uğraşına ünlü çizgi roman kahramanı Örümcek Adam kostümüyle renk katıyor.

Yıllar önce ABD'de bir kişinin lösemili çocukları eğlendirmek için hastane penceresinde bu kostümle yaptığı akrobatik hareketleri içeren videodan etkilenerek bu mesleği yapmaya karar veren Uysal, yüksek katlı binalara tırmanıp dış cephe temizliği yapıyor, tabela asıyor.

Son olarak bir apartmanda dış cephe temizliği yapan Uysal, "gerçek kahramanlar" olarak nitelendirdiği Mehmetçiğe destek olmak için asker selamı verip Türk bayrağı açtı.

Tamer Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evli ve iki erkek çocuk babası olduğunu söyledi.

Ailesinin geçimini yaklaşık 5 yıldır Örümcek Adam kostümüyle yüksek katlı binalardan sağladığını belirten Uysal, şöyle devam etti:

"Onların istikbali için yeri gelir babaları Örümcek Adam olur, cam da siler. Mühim olan tembellik yapmayıp üretmektir. Büyüdüklerinde birer Türk askeri olacak iki oğluma annesiyle hep 'Devletinizi milletinizi sevin' dedik. Bugün Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan evlatlarımızın babaları da benim gibi düşünüyordur. Gurur duyuyoruz, Allah onları korusun. Asıl kahraman onlar. Tamam, üstümüzdeki kostüm ABD yapımı bir film karakterine ait olabilir fakat içinde bir Türk var."

Uysal, mesleğinin hem zor hem de gurur verici olduğunu vurguladı.

– En büyük hayali: Everest'e tırmanmak

Çocukluğunda hep uçmayı hayal ettiğini aktaran Uysal, "İnsan bazen kartallara özeniyor. Çocuklara sorsanız 'Ne olmak istersin?' diye, 'kuş' derler. Ben de kuş olmak isterdim çünkü kuş özgürlüktür. O yüzden de profesyonel olarak dağlara tırmandım, hala da tırmanmaya devam ediyorum." dedi.

Yükseğe çıktıkça daha fazlasını istediğini anlatan Uysal, en büyük hayalinin Everest'e tırmanmak olduğunu dile getirdi.

Nasıl ki Örümcek Adam'ın ağları varsa, kendisinin de iplere bağlı olarak mesleğini yürüttüğüne dikkati çeken Uysal, şunları kaydetti:

"Düşeceğimi düşünüp endişe edenlerin bakışlarını görüyorum yukarıdan. 'Örümcek Adam dikkat et' diye bağıranlar oluyor. Göklerde o kıyafetleyiz de yürürken yine Tamer oluyorum. Sokağın ortasında, kalabalığın içinde Örümcek Adam kıyafetiyle gezsem 'deli' derler, binanın tepesinde görünce 'kahraman' diyorlar; çok garip. Aslında işimizin sadece cam silmek, tabela takmak olmadığını söylemek isterim."

Geçimini endüstriyel dağcılıktan kazandığını ifade eden Uysal, tüm zorluklarına rağmen eşi ve çocukları için bu işi yapmayı sürdürdüğünü belirtti.

İnsanların meraklı bakışları arasında tüm gün pencerelerde "kahramanlık" yaptıktan sonra akşamları evine gidince bir eş, bir baba olduğunu anlatan Uysal, "Bu duygu da çok garip. Hiç kimse yüzüme bakmıyor mesela caddede çünkü artık Örümcek Adam değilim. Ben de evin yolunu tutuyorum. Yevmiyeni almışsan kahramansın. Benim kahraman olduğum gerçek yer evim. Çocukların ekmeğini kazanmışsam, eşimin yüzü gülüyorsa benden iyi kahraman yok." diye konuştu.